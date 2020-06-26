Хабаровск, , 09:37 — REGNUM Глава Хабаровского края Сергей Фургал проголосовал по поправкам к Конституции РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Фургал проголосовал в УИК, расположенном в спортивном комплексе «Галактика» в Хабаровске.

Он подчеркнул, что беспрецедентные меры безопасности, предпринятые в регионе в период голосования, абсолютно оправданы, как и решение о проведении голосования с 25 июня по 1 июля.

«Самое главное — разделить потоки. Не будет очередей на участках, а жители могут выбрать удобный день и время. Кроме того, есть стимул сделать это как можно раньше и распорядиться выходным днём — 1 июля по своему усмотрению. Хочу сказать, что безопасность на участках для защиты здоровья наших жителей организована на высоком уровне. Я и в дальнейшем буду следить за тем, как выполняются требования к организации голосования», — сказал Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день голосования в Хабаровском крае своё мнение высказали более 40 тыс. человек.