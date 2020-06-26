Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM Ушедший на 55-м году жизни хирург Юрий Мансуров был выдающимся врачом, сообщили в минздраве Свердловской области.

В ведомстве и в Свердловской областной клинической больнице №1, где и работал, Мансуров, выразили соболезнования по поводу его смерти.

«Это огромная потеря для всей хирургической службы региона. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и всех тех, кому посчастливилось соприкоснуться с этим необыкновенным Человеком», — написали в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, прощание с Мансуровым состоится в 13:30 по местному времени в доме прощания «Вознесение». Ранее супруга покойного сообщала, что хирурга «убил коронавирус».

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