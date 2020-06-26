Париж, , 09:31 — REGNUM Метеорологическая служба Франции Météo France объявила об «оранжевом» уровне погодной опасности в восьми департаментах на юго-западе страны, передает BFM TV.

Жителей страны предупредили о «штормовой летней ситуации, которая требует особой бдительности».

По данным Météo France, грозы, которые начнутся 26 июня в конце дня, должны сопровождаться, в частности, градом и порывами ветра до 90−100 км/ч, местами 110−120 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее метеорологическая служба Франции объявила, что волна жары охватит страну, начиная с 23 июня 2020 года. Местами температура воздуха достигает 32−34°C.

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