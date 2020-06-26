Ханты-Мансийск, 26 июня 2020, 09:29 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 295 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 15 муниципалитетах. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги новых случаев заражения — Сургут (122 положительных теста), Нижневартовск (36), Сургутский район (29), Когалым (22), Мегион (16), Нефтеюганск (15).
Всего с начала пандемии в Югре на 26 июня зарегистрировано 7 837 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 3 862 человека, скончался 41 пациент с COVID-19.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,11.