Благовещенск, , 09:28 — REGNUM В Амурской области на всех избирательных участках ведётся голосование по поправкам к Конституции РФ с соблюдением санитарных норм безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

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Голосование проводится как в помещениях участковых избирательных комиссий, так и на дому, вне помещений для голосования, на специально оборудованных площадках на придомовых территориях.

Как рассказала председатель УИК №313 в Благовещенске Светлана Голубева, все члены комиссии, наблюдатели, волонтёры обеспечены средствами индивидуальной защиты. Каждый избиратель получает индивидуальный пакет с защитной маской, перчатками и ручкой. В помещениях для голосования ежечасно проводится дезинфекция. На входе каждому измеряют температуру.

«Всё спокойно проходит. Люди относятся с пониманием, им интересно голосовать», — сказала Голубева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 25 июня начали работу 760 избирательных участков. В больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, СИЗО и на рудниках открыты 22 временных избирательных участка.