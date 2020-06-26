Архангельск, , 09:32 — REGNUM Членам сборным команд РФ, хоккейному клубу «Водник» и мини-футбольному клубу «Северная Двина» разрешили возобновить тренировки на основании указа губернатора Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме этого, распоряжением агентства по спорту Архангельской области утвержден перечень спортивных объектов, на которых разрешено организовывать тренировки. Таких объектов в области выделено 15: в Архангельске и Коряжме, в Устьянском и Приморском районах.

Среди спортивных объектов перечислены стадион «Труд», плавательный бассейн «Водник», спорткомбинат «Олимп» и другие.

В пресс-службе уточнили, что следующим шагом планируется разрешить тренировки спортсменам Архангельской области, которые являются кандидатами в сборные команды региона.