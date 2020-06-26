Париж, , 09:19 — REGNUM После трех месяцев простоя аэропорт «Орли» в Париже постепенно возвращается в строй, передает BFM TV.

Известно, что аэропорт «Орли» заработает 26 июня 2020 года, значительно сократив трафик. Аэропорт будет обслуживать только 25 направлений с 70 взлетами и посадками в день — против 600 в обычное время. Их число должно подняться до 173 в начале июля.

Речь идет о 10% трафика. Ожидается, что это будет очень постепенное восстановление.

Что касается магазинов, то в аэропорту откроются почти все 125 точек продаж.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Франции Париже 25 июня начала работу Эйфелева башня, которая была закрыта для посетителей в начале марта 2020 года из-за пандемии.

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