Ирвайн, США, , 09:16 — REGNUM Компания Blizzard опубликовала новую информациюо проекте игры Diablo IV. Об этом 26 июня сообщил журнал PC Gamer.

Разработчики сообщили, что в новой игре будет использован другой подход для разговоров героя с неигровыми персонажами, отличающийся то того, что имел место в Diablo 3.

Они также отметили, что в случае особенно важных сюжетных моментов будут использованы «ролики в реальном времени», когда игра будет брать на себя управление камерой. В подобных катсценах (внутриигровых роликах) персонаж геймера будет отображаться с теми бронёй и оружием, которыми он владеет в текущий момент.

По поводу многопользовательского режима создатели игры сказали: они не хотят, чтобы Diablo IV превращалась в массовую онлайн-игру, в которой геймеры начинают чувствовать себя в безопасности из-за того, что по миру бродит множество других игроков. Поэтому все подземелья и ключевые моменты прохождения игры будут «приватными», а с другими людьми можно будет встретиться в городах.

«И, наконец, если вы пошли к месту, где происходит мировое событие, вы увидите большую группу игроков, пытающихся защититься от атаки орды каннибалов или пытающихся уничтожить Ашаву, босса демонического мира, которого мы показали на BlizzCon», — сообщила Blizzard.

Разработчики пока не назвали сроки релиза Diablo IV, однако ожидается, что игра выйдет в 2021 году на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Ранее Blizzard сообщила, что события в Diablo IV будут происходить после тех, что были показаны в Diablo III: Reaper of Souls.

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