Москва, , 09:15 — REGNUM За минувшие сутки в Москве поправили здоровье 1997 пациентов, проходившие лечение от коронавирусной инфекции. Об этом 26 июня сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1997 пациентов», — сказала Ракова.

По её словам, всего в столице с начала распространения вируса уже выздоровел 144 191 человек.

Всем выписанным власти Москвы предлагают стать донорами плазмы крови. Благодаря наличию в ней антител к вирусу, плазма используется для лечения других пациентов.

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