Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Общее количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в США может фактически составлять как минимум 23 млн случаев, что в десять раз выше цифр официальной медицинской статистики. Такое утверждение делает 26 июня газета The Washington Post со ссылкой на Роберта Редфилда, главу Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в составе минздрава страны.

«По нашим точным расчетам, на данный момент на каждый зафиксированный случай (заражения SARS-CoV-2 в США — ред.) есть фактически 10 других инфицированных», — заявил во время общения с журналистами Редфилд.

Также чиновник уточнил, что подсчет CDC делается на основании собранных со всей страны образцах крови, затем проверяемых на наличие антител к коронавирусу. Согласно этих подсчетов, на каждый подтвержденный случай заражения коронавирусом в США есть десять человек с антителами, то есть, на территории США носителями коронавирусной инфекции являются как минимум 23 миллиона человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа на территории Бразилии было выявлено 39483 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.