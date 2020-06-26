Москва, , 09:10 — REGNUM Определены первые победители бонусной программы «Миллион призов», сообщает 26 июня сайт мэра и правительства Москвы.

Призы получат более 390,3 тысячи человек. Им достанутся сертификаты, бонусы и скидки, которые можно использовать в ресторанах, кафе и торговых сетях.

Размер призов составляет 1−4 тыс. баллов (в эквиваленте — рублей). Участниками программы становятся жители Москвы, проголосовавшие по поправкам к Конституции. Розыгрыш продолжается.

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