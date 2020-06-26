Чита, , 09:10 — REGNUM Корпус волонтеров Конституции РФ поможет обеспечить максимальную безопасность на избирательных участках Забайкальского края 1 июля во время голосования по поправкам к Конституции. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

На общественников возложена задача проведения термометрии и обеспечение всех участников голосования индивидуальными средствами защиты.

«На каждом избирательном участке будут работать волонтеры. Они будут измерять бесконтактными термометрами температуру граждан, которые приходят на избирательный участок, будут выдавать им средства защиты — перчатки, маски. Также волонтеры проследят за тем, чтобы на избирательном участке не было большого скопления людей», — сказал руководитель молодежного центра «Искра» Вячеслав Пальшин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции России были инициированы после того, как президент Владимир Путин обнародовал свое обращение Федеральному собранию, но голосование по ним пришлось перенести из-за мировой эпидемии коронавируса.

Власти Забайкалья пообещали сделать голосование максимально безопасным. Всего 1 июля на избирательные участки края выйдут 1425 волонтеров.

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