Нур-Султан, , 09:09 — REGNUM Бухгалтер отдела образования Байзакского района Джамбульской области Казахстана подозревается в хищении 17 млн тенге ($42 тыс.), сообщили 26 июня в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу министерства финансов республики.

По версии следствия, бухгалтер перечислил завышенную заработную плату трем учителям одной из школ, которые якобы преподавали в других школах района. Директора школ сообщили, что указанные учителя не работают с 2010 года.

Досудебное расследование начато по ч. 4, ст. 189 УК Казахстана («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»). Бухгалтеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

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