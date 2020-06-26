Киев, , 09:10 — REGNUM За минувшие стуки на Украине зафиксировали 1109 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 26 июня специализированный сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По последним данным, всего за время пандемии на Украине были выявлены 41 117 случаев заражения, 1086 человек скончались в результате осложнений, вызванных болезнью, выздоровели почти 18 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Львовская область заняла первое место среди всех регионов Украины по числу выявленных заражений коронавирусом. Ранее антирейтинг возглавляла Черновицкая область и Киев.

Читайте также: Львов стал новым лидером на Украине по количеству зараженных коронавирусом