Уфа, , 09:06 — REGNUM Акция «Рахмат» (Спасибо) проводится для избирателей в Башкирии. Об сообщается на сайте акции.

Согласно представленной информации, чтобы принять участие в акции, гражданам необходимо с 25 июня по 1 июля прийти на свой избирательный участок и проголосовать по поправкам к Конституции РФ. Каждому избирателю будут выданы браслеты участника данной акции. В магазинах, музеях, аптеках и других торговых организациях, которые участвуют в акции, можно будет получить скидку, показав данный браслет.

Сообщается, что в Уфе, например, в парикмахерских можно будет получить скидку от 10% до 20%, а кулинарии и пекарни предоставят скидку 10% на свою продукцию. Некоторые городские музеи можно будет посетить до 5 июля бесплатно.

Ознакомиться со всеми магазинами и организациями, которые участвуют в акции, можно на сайте акции «Рахмат» (Спасибо).

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