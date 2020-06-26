Благовещенск, , 09:02 — REGNUM Амурская область в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» получит 16 спецмашин, оснащённых современным медицинским оборудованием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В область поступят 10 передвижных ФАПов, три мобильных флюорограф-маммографа и три мобильные стоматологии. Все спецмашины будут закреплены за районными больницам. Они будут курсировать по небольшим населённым пунктам региона для оказания медицинской помощи населению.

«Благодаря реализации данного проекта жители самых отдалённых деревень и посёлков будут охвачены новейшими методами диагностики и смогут получать своевременную помощь», — рассказала заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова.

На закупку всей техники потрачено более 254 млн рублей средств федерального и регионального бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенский онкологический диспансер поступило новое оборудование для эндоскопии. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на современную аппаратуру было выделено почти 68 млн рублей из федерального бюджета.