Бразилиа, , 09:01 — REGNUM За последние 24 часа на территории Бразилии было выявлено 39 483 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает бразильский минздрав.

По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 1 228 114.

Также сообщается, что за истекшие сутки в стране от COVID-19 скончался 1 141 пациент и потому суммарное количество летальных исходов составляет 54 971.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в Бразилии 673 729 человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 19750.