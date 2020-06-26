Владивосток, , 09:17 — REGNUM В столице Приморья готово к открытию и приёму пациентов новое консультативно-диагностическое отделение краевого офтальмологического центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В течение четырёх месяцев в центре велись масштабные ремонтные работы. Вложено 5,5 млн рублей. Кроме ремонта, приобрели дорогостоящее профильное оборудование, закуплена медицинская и функциональная мебель.

В отделении оборудовали диагностические кабинеты для взрослых и детей, кабинеты патологии сетчатки, когерентной оптической томографии, электрофизиологических исследований, манипуляционный кабинет. Созданы все условия для посещения центра маломобильными гражданами.

«В центре появился томограф, которого раньше не было ни в одном государственном медучреждении края. Пациенты были вынуждены обращаться в частные организации или ехать по направлению в другие регионы», — сказал на открытии губернатор Олег Кожемяко.

Позже филиалы центра появятся в Уссурийске, Находке, Спасске-Дальнем и Кавалерово.

Как сообщало ИА REGNUM, в клинико-диагностическом центре во Владивостоке будут проводить лазерные операции по лечению офтальмологических заболеваний бесплатно — по полису ОМС. Это стало возможным после поступления оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение».