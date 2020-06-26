Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 19 750, сообщили 26 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За минувшие сутки выявлено 465 случаев заражения — прирост составил 2,4%. Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Нур-Султане — 3613, Алма-Ате — 3549, Карагандинской области — 2080, Атырауской области — 1584, Чимкенте — 1482 и Западно-Казахстанской области — 1305.

Отметим, по состоянию на 26 июня в Казахстане выздоровели 12 220 пациентов с коронавирусом, или 62% от общего числа выявленных случаев. Скончались 147 пациентов.

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