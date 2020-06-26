Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Steam запустил на постоянной основе магазин виртуальных ценностей, в котором пользователи могут расплачиваться заработанными очками. Информация была опубликована 25 июня на сайте сервиса по продаже видеоигр.

Очки в том числе можно заработать на летней распродаже игр, каждый геймер будет получать по 144 очка за каждые 100 рублей (или 100 очков за $1), потраченные при покупке в Steam. Он сможет приобрести на них виртуальные предметы, относящиеся к играм, например анимированные стикеры Doom Eternal, а также эффекты для чатов или фоны профиля.

Напомним, 25 июня в Steam стартовала летняя распродажа. Пользователи сервиса могут приобрести игры со скидками, акция закончится 9 июля 2020 года в 20:00 по московскому времени.

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