Оттава, , 08:55 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Канады на сегодняшний день составляет 102 622. Об этом 26 июня сообщает на своем сайте канадский минздрав.

Также сообщается, что число умерших от COVID-19 в стране на сегодняшний день достигло 8 504.

Кроме этого, указывается, что на данный момент в Канаде свыше 65 тысяч пациентов вылечились от COVID-19.

При этом отмечается, что в наибольшей степени от SARS-CoV-2 пострадали провинции Квебек (55 079 заразившихся), Онтарио (34 205) и Альберта (7 851).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Киргизии было зарегистрировано 250 новых случаев заражения коронавирусом, из них 21 приходится на медицинских работников.