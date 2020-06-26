Екатеринбург, , 08:59 — REGNUM Торговые центры откроют в Свердловской области лишь на третьем этапе снятия запретов по коронавирусу, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Куйвашев подчеркнул, что в торговых центрах люди обходят сразу несколько магазинов, что создает дополнительные риски.

«Больше людей — больше пересечения потоков, а значит, и больше социальных контактов, а социальная дистанция — минимальная», — написал губернатор.

Чиновник сослался на требования Роспотребнадзора, которые обязывают открывать торговые центры лишь на третьем этапе снятия запретов.

Как сообщало ИА REGNUM, «режим повышенной готовности» действует в регионе по 29 июня 2020 года.