Саратов, , 08:54 — REGNUM В Саратовской области 26 июня еще у 111 человек подтвердились тесты на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 6003 человека, выздоровели 3034 пациента, за сутки — 112 человек. С начала пандемии скончались 42 пациента, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 36 человек, в 74 случаях — заражение из неустановленных источников, один прибыл из другого региона.

Больше всего заразились коронавирусом лица в возрасте старше 60 лет — 35 человек, семеро детей в возрасте до 18 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 158,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,6 тыс. тестов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее , в Саратове начали тестирование нового препарата для лечения пациентов зараженных коронавирусной инфекцией.

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