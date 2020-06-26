Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM В Казахстане около 3% пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает без симптомов, госпитализируются в стационар с пневмонией. Об этом заявила первый заместитель председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Махаббат Бекбосынова на брифинге.

По её словам, первые семь дней продолжается воспалительная фаза, когда вирус находится в организме, но никаких признаков человек не проявляет. Через неделю появляется кашель, температура и первые признаки пневмонии — пациент направляется в стационар.

Бекбосынова добавила, что при такой тактике лечения пациенты попадают в стационар на начальной стадии развития болезни. Она отметила, что в реанимационном наблюдении нуждаются 5−10% таких пациентов.

Отметим, по состоянию на 26 июня в Казахстане выявили 19 750 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 12 220 человек, скончались 147 пациентов.

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