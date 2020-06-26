Челябинск, , 08:45 — REGNUM В Челябинской области озеро Увильды снова открыто для широкого доступа. Огораживающий территорию забор демонтирован, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее бизнесмены закрыли свободный доступ к памятнику природы регионального значения. «Коровий пляж» оградил забор длиной 2,3 км. Его демонтажу предшествовала борьба протяжённостью больше года. 14 мая 2019 года Аргаяшский райсуд по иску прокурора постановил возложить на владельцев участков обязанность убрать за своё счёт металлическое ограждение в 20-метровой береговой полосе в конкретных координатах. 13 февраля 2020 года решение вступило в силу.

Кроме того, мировой судья 13 сентября 2019-го оштрафовал собственников участков каждого на три тысячи рублей. Затем апелляционная инстанция решила конфисковать орудие совершения административного правонарушения, то есть тот самый забор. Но ещё полгода забор стоял. Убрали его только 23 июня 2020-го.