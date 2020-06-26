Москва, , 08:48 — REGNUM На 26 июня на территории России зафиксировано 179 пожаров леса общей площадью свыше 93 тысяч гектаров. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

"На 00:00 мск 26.06.2020 на территории Российской Федерации действовало 179 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 93 154 га», — говорится в сообщении пресс-службы и добавляется, что ведутся активные работы по их тушению.

Также указывается, что в наибольшей степени лесными пожарами охвачены Камчатский край, где действует 27 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 46 173 га, Чукотский автономный округ — 9 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 24 541 га и Красноярский край — 74 лесных пожара на площади, пройденной огнем 18 396 га.

Кроме этого лесные пожары зафиксированы в Магаданской, Иркутской, Мурманской, Томской, Ленинградской и Свердловской областях, в республиках Бурятии, Карелии и Якутии, а также в Алтайском крае.

Помимо этого, сообщается, что в тушении лесных пожаров принимают участие 2 974 человека, 446 единиц наземной техники, 42 воздушных судна, а на авиационном мониторинге задействовано ещё 59 воздушных судов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тридцать пожарных-десантников прибыли из Москвы на Камчатку для борьбы с возгораниями.