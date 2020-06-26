Москва, , 08:43 — REGNUM Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов РФ по степени результативности антинаркотической работы, сообщает RT со ссылкой на копию доклада.

При составлении рейтинга учитывались в том числе такие показатели, как число умерших от отравления наркотиками, численность находящихся на лечении больных, количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Так, самым неблагоприятным регионом признана Хакасия, а также Челябинская, Московская, Амурская области и Санкт-Петербург.

Самые благоприятные регионы — Чукотка, Ненецкий АО, Чечня, Архангельская и Орловская области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пять республик Северо-Кавказского федерального округа возглавили рейтинг российских регионов по отсутствию у жителей вредных привычек. Первое место рейтинга заняла Чечня. Следом за ней — Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

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