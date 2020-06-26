Пенза, , 08:46 — REGNUM В Пензенский онкологический диспансер поступило новое оборудование для эндоскопии. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на современную аппаратуру было выделено почти 68 млн рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

В лечебное учреждение поступили два эндоскопических комплекса, ультразвуковой центр для эндосонографии, ультразвуковой гастроскоп, ультразвуковой бронхоскоп, видеобронхоскоп высокой четкости, два видеоколоноскопа. Поступившая аппаратура японского производства является одной из самых совершенных на сегодняшний день.

Благодаря улучшенной реакции эндоскопов процедуры станут менее длительны и болезненны. Полученное оборудование позволит выполнять эндосонографию — сочетание эндоскопических и ультразвуковых технологий для выявления рака поджелудочной железы, пищевода, желудка, рака легких и бронхов и с возможностью биопсии очаговых изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко так же в рамках нацпроекта поступил диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса.

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