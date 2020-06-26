Тюмень, , 08:36 — REGNUM Загородные и пришкольные детские лагеря откроются в Тюменской области со 2 и 6 июля. Об этом на брифинге сообщила главный специалист отдела детства регионального департамента здравоохранения Надежда Казакевич.

Детей будут принимать в загородные лагеря со справкой об отрицательном тесте на коронавирус. Смены будут укорочены до 14 дней.

Надежда Казакевич также сообщила, что за необходимыми справками необходимо обращаться в детские поликлиники по месту жительства. Для пришкольного лагеря справка об отрицательном тесте на коронавирус не требуется, заверила чиновница.