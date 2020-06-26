Москва, , 08:36 — REGNUM В Москве состоялся первый розыгрыш призов акции «Миллион призов». Победителями стали 390 тыс. 341 человек, сообщается на портале мэра столицы.

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Победители акции получат сертификаты, бонусы и скидки. Стоимость каждого приза 1−4 тыс. баллов, один балл равен одному рублю.

Всего предусмотрено 2 миллиона призов. Победителей акции «Миллион призов» будут определять ежедневно до 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, участвовать в акции могут все жители Москвы, принявшие участие в голосовании по Конституции с 25 июня по 1 июля.

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