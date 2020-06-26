Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Поклонник Minecraft воссоздал в популярной «песочнице» (игра, в которой геймерам предоставлена большая свобода по взаимодействию с миром) карту Gulag из «королевской битвы» Warzone. Об этом 26 июня сообщил журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что он пошел немного дальше простого воссоздания карты на своём сервере. Он сделал эту версию Gulag точкой возрождения, таким образом, при смерти в Minecraft он попадает в эту локацию, точно также как и в Warzone.

Gulag — карта онлайн-шутера Warzone, на которую игроки попадают в случае своей смерти в основном матче. Им приходится сражаться на ней один на один с погибшим игроком другой команды. Победитель получает возможность возвратиться в игру, а проигравший может лишь наблюдать за другими боями в Gulag и ждать, когда члены команды соберут средства для его возрождения.

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