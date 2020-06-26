Анкара, , 08:35 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла 62 нелегальных мигранта, терпящих бедствие в Эгейском море. Об этом 26 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спасение произошло в территориальных водах провинции Чанаккале, все они были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.