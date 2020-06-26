Якутск, , 08:34 — REGNUM Положительный результат показал тест на коронавирус у трех работников рудника «Интернациональный», принадлежащего компании «Алроса» и находящегося в Мирнинском районе Якутии. Об этом 26 июня сообщил на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.

«Есть определенная тревога по Мирнинскому району из-за выявления коронавирусной инфекции у трех работников рудника «Интернациональный», — заявил он.

Также он рассказал, что в настоящее время компания «Алроса», согласовавшая данный вопрос с республиканским руководством, приостановила работу на указанном руднике.

«Сейчас коллектив шахты выведен на простой с сохранением заработной платы, но при этом одну — две недели коллектив не будет работать, шахта будет простаивать», — отметил Николаев.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 25 июня пресс-служба компании «Алроса» сообщила, что работа на руднике «Интернациональный» временно прекращена из-за заражения нескольких его сотрудников SARS-CoV-2.