Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева поздравила журналистов с профессиональным праздником. Об этом она заявила 26 июня на тожественном собрании, приуроченном ко Дню работников средств массовой информации.

Министр отметила, что работники СМИ всегда пользовались особым доверием у людей. Работа журналистов меняет жизнь и судьбы людей, решает проблемы системного характера, считает Балаева.

По её словам, сегодня представители СМИ работают с регулярным риском для здоровья и жизни. Они дают людям объективную информацию и вселяют уверенность в завтрашнем дне, сказала министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году правительство Казахстана утвердило дату профессионального праздника для работников СМИ на 28 июня. Ранее, 24 июня 2019 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству учредить профессиональный праздник журналистов.

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