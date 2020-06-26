Амстердам, , 08:22 — REGNUM Выступая 25 июня на брифинге в нижней палате парламента, директор Национального института здравоохранения и окружающей среды Яп ван Диссел заявил, что вспышка коронавируса в Нидерландах подходит к концу. По его словам, редкие случаи новых заражений происходят либо дома, либо в семейном кругу. Вместе с тем он призвал к бдительности в отношении новых вспышек вируса.

В настоящий момент проверяется около 10 000 человек в день. Вирус выявляется лишь в 0,9% случаев.

Из других исследований явствует, что до сих пор около 1 миллиона жителей страны перенесли заражение коронавирусом. Население Нидерландов в настоящее время составляет около 17,5 миллионов человек.