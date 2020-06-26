Магадан, Магаданская область, , 08:46 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Он признался, что проголосовала «за» предлагаемые изменения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Не скрываю свою позицию — я поддержал внесение поправок в Конституцию. Считаю, они назрели, продуманны. Нужны изменения и социальные гарантии людям. Предложенные поправки разносторонние, отражают все сферы жизни», — сказал после голосования Сергей Носов.

Глава Колымы также добавил, что у колымчан есть шанс проявить гражданскую позицию, социальные гарантии для жителей Магаданской области очень важны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области участники голосования по внесению поправок в Конституцию РФ могут выиграть ценные призы в рамках участия в фестивале «Люди Колымы».

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