Владивосток, , 08:43 — REGNUM В Дальневосточное региональное отделение Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) обратился экипаж химического танкера NAVUG8 SIRIUS (флаг Маршалловых островов). Моряки, эксплуатирующие судно, перевозящее опасную химию, болеют, смертельно устали, не могут больше работать, но судовладелец принуждает их оставаться на судне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ДВРО РПСМ.

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Некоторое время назад два моряка на судне получили тяжелейшие травмы — повреждения позвоночника и ожоги при обработке танка, в котором перевозят опасную химию.

Состояние судна вызывает множество вопросов и, если случится ЧП, вероятна настоящая экологическая катастрофа.

Контракты у моряков давно закончились, но судовладелец не предпринимает мер для замены экипажа, объясняя это пандемией коронавируса и дороговизной.

У капитана обострилась язва желудка, остальной экипаж чувствует себя плохо, люди полагают, что это результат отравления парами химии. Это продолжается с апреля 2020 года. Шесть моряков жалуются на стремительное разрушение зубов. Лекарств на судне уже почти не осталось.

В ближайшее время возможно прислать замену в Сингапур, куда судно должно зайти.

Моряки предупредили, что пойдут на забастовку в случае, если их не репатриируют на родину.

Численности экипажа не хватает для нормальной эксплуатации судна, между тем танкер выполняет очень сложные операции со множеством сортов опасной химии в портах АТР.

С марта ни один из моряков не сходил на берег, что является грубейшим нарушением норм охраны труда и эксплуатации судов при перевозке опасных грузов.

ДВРО РПСМ готовит обращение к судовладельцу, а также принимает иные меры по недопущению фатальных последствий для моряков и экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, брошенные на чужбине российские моряки неоднократно жаловались на нарушения их прав на репатриацию в РПСМ. Часто профсоюзные активисты сталкиваются с грубейшим нарушением российского и международного законодательства, вплоть до поддельных страховых сертификатов и отсутствия трудовых договоров с экипажами.