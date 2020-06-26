Москва, , 08:34 — REGNUM Требования к ввозу в Россию праворульных автомобилей ужесточаются с 1 июля. Кроме того, вступают в силу новые правила регистрации тюнингованных машин и изменяется порядок медосвидетельствования для получения водительских прав, сообщает портал Autonews.

Так, в июле в РФ уже нельзя будет ввести самосвалы и строительную спецтехнику с правым расположением руля, такие же микроавтобусы, автобусы, грузовики с манипуляторами и другие автомобили категорий М2 и М3. Легковые машины относятся к категории М1 и не попадают под ограничение, но ввоз и растаможка для них станет сложнее.

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Второе нововведение касается легализации изменений в конструкции автомобиля. Водитель, который переводит двигатель на газовое топливо, устанавливает на машину багажник, лебедку или фаркоп, должен будет предоставить её на проверку в специальную лабораторию.

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Также с 1 июля некоторым автомобилистам придётся сдавать дополнительные анализы, чтобы получить водительское удостоверение или продлить его срок. Их потребуют от тех, кого врач-нарколог заподозрит в злоупотреблении алкоголем или запрещёнными веществами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав планировал сделать дополнительные исследования обязательными для всех.

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