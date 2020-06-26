Абакан, , 08:18 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 июня в республиканском правительстве.

Восемнадцать случаев — это служебные и семейные контакты. Трёх пациентов выявили в результате планового осмотра медперсонала. Пятнадцать пациентов поступили с признаками ОРВИ, один — с признаками пневмонии. Один человек прибыл из Тувы, ещё один — из Красноярска.

За сутки в Хакасии выздоровели 46 человек, общее число выздоровевших достигло 1198.

Всего в Хакасии по состоянию на 26 июня коронавирус выявлен у 1735 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в Хакасии скончались 15 пациентов с коронавирусом.