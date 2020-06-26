Уфа, , 08:19 — REGNUM Начальника районного отдела полиции осудили за взяточничество в Башкирии. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что в Ишимбайском районе 47-летний обвиняемый получал через посредника от руководства ООО «Башавтоснаб» денежные средства. За это он должен был помещать и хранить на спецстоянке автомобили, которые задерживали стражи порядка за совершение водителями правонарушений. За помещение одного автотранспортного средства на спецстоянку он получал 500 рублей. Всего с августа 2017 года по апрель 2018 года он получил 173 тысячи рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки в крупном размере. На время следственных действий обвиняемого отстранили от должности. Он не признал свою вину.

В результате суд признал начальника отдела МВД РФ по Ишимбайскому району виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. При этом обвиняемый должен будет заплатить штраф в размере 1,73 млн рублей. Также он лишен права занимать должности в органах правопорядка сроком на пять лет.

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