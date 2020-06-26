Москва, , 08:26 — REGNUM Самочувствие добровольцев, входящих в первую и вторую группы испытаний вакцинации от коронавируса, проводимых Минобороны РФ, оценивается медиками как хорошее. Об этом 26 июня сообщает газета «Красная Звезда».

Также известно, что за добровольно участвующими в испытаниях наблюдают специалисты госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

«Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет — температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит», — сообщил доброволец по имени Сергей.

«Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было. Внутренне готовился к изменениям в состоянии, ждал, что же будет», — отметил доброволец Николай.

При этом анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Бурденко Олег Чихляев рассказал, что никаких осложнений или побочных реакций у участвующих в испытаниях не было и что жалобы от них на состояние здоровья отсутствуют.

«Добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин», — подчеркнул врач.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, испытания вакцины от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и Минобороны на первой группе добровольцев начались 18 июня, через пять дней были начаты испытания со второй группой. Также ведутся параллельные испытания вакцины в Сеченовском университете.