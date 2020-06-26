Барнаул, , 08:04 — REGNUM Волонтёры всероссийской акции «Мы вместе» сегодня, 26 июня, посетили Диагностический центр Алтайского края и передали медикам месячный запас защитных костюмов и экранов, очков, респираторов, медицинских масок и перчаток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе акции.

СИЗы для ДЦ АК ОНФ

Напомним, специалисты диагностического центра вносят огромный вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекциии выполняют более 70% всего объема ПЦР-тестов на COVID-19 в Алтайском крае. Это свыше 2000 тестов в сутки. Кроме того, в Диагностическом центре организована «красная зона», где в круглосуточном режиме проводится КТ-диагностика пациентов с атипичной пневмонией и COVID-19.

Но средствами индивидуальной защиты для специалистов по аналогии с госпиталями, где лечат больных коронавирусом, Диагностический центр не снабжается и приобретает их самостоятельно. Поэтому в медучреждении радылюбой помощи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. На 25 июня общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 3600 человек, причём 78 из них добавились только за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства»