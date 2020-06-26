Москва, , 08:01 — REGNUM Тёплая солнечная погода ожидается в Москве 26 июня, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится восточной периферией антициклона, благодаря чему ожидается по-летнему солнечная, сухая и тёплая погода с температурным фоном на три градуса выше климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице переменную облачность без осадков. Температура в Москве поднимется до 27 градусов, в Подмосковье — до 28 градусов. Скорость ветра не превысит 7 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 июня в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура до 20 градусов тепла.

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