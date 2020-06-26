Мбабане, , 08:10 — REGNUM Правительство в Эсватини (до 2018 года — Королевство Свазиленд) введет запрет на продажу и распространение алкоголя с 1 июля в попытке сдержать распространение коронавируса. Об этом премьер-министр страны Амборс Мандвуло Дламини сообщил на своей странице в Твиттере.

В соответствии с заявлением премьер-министра, данная мера будет введена после резкого скачка числа случаев заражения коронавирусом в последние две недели, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения южноафриканской страны.

«Продажа алкоголя будет запрещена на срок не более двух месяцев», — заявил Дламини.

Он добавил, что «потребление алкоголя является одной из основных причин распространения коронавируса», не аргументировав, однако, данное положение с научной точки зрения.

В Эсватини, которая граничит с ЮАР с трех сторон, зарегистрировали 643 случая заражения коронавирусом, шесть из которых — с летальным исходом. Как сообщают репортеры, в соседней ЮАР наблюдается самая масштабная вспышка коронавируса в Африке.