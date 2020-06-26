Тюмень, , 07:57 — REGNUM В Тюменской области появились два новых почётных гражданина региона. Ими стали, согласно решению регионального парламента, первый губернатор области Леонид Рокецкий и мастер резьбы по кости из Тобольска Минсалим Тимергазеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что Леонид Рокецкий возглавлял Тюменскую область с 1997 по 2001 год. Минсалим Тимергазеев основал художественно-промышленную артель «Минсалим» при Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.

Сейчас звания почётного гражданина Тюменской области удостоен 21 человек.