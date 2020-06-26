Благовещенск, , 07:49 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов вместе с супругой 26 июня принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Глава региона также проверил на участке соблюдение правил безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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«Меры безопасности колоссальные!», — написал Орлов на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что проведение голосования в течение недели позволит не допустить скопления большого количества людей.

На входе на избирательный участок Орлову и его супруге выдали защитную маску и перчатки, измерили температуру, дезинфицировали руки.

«Поправки в главный закон страны касаются всех наших граждан, это определит приоритеты развития страны на ближайшие десятилетия. Очень важно каждому найти подходящее время и прийти на избирательный участок», — отметил глава региона.

https://www.instagram.com/p/CB4ilvUKAUj/

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области участники голосования по внесению поправок в Конституцию РФ могут выиграть ценные призы в рамках участия в фестивале «Люди Колымы».