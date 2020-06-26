Кемерово, , 07:46 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 26 июня, за прошедшие сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Кемерово — 16, Белово — пять, Юрга — пять, Междуреченск — четыре, Мариинский МР — четыре, Кемеровский МО — три, Берёзовский — два, Тисульский МР — два, Краснобродский — один, Беловский МР — один, Яйский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 30 пациентов выздоровели: Новокузнецк — 17, Кемерово — семь, Междуреченск — три, Белово — один, Прокопьевск — один, Новокузнецкий МР — один.

Всего в регионе официального зарегистрировано 1532 пациента с коронавирусом, 648 человек вылечились, девять скончались. Медицинскую помощь сейчас получает 875 пациентов с COVID-19. В стационарах, обсерваторах и дома изоляции находятся 8160 человек.