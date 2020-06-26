Канберра, , 07:46 — REGNUM Австралия продолжит постепенное снятие режима карантина, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в штате Виктория, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

«Всегда будут вспышки, и важно то, что мы продолжим наращивать наши возможности по борьбе с этими очагами», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Австралии направило в штат Виктория более тысячи военнослужащих для помощи властям по борьбе с коронавирусной инфекцией. В течение нескольких последних дней в штате выявляют более десятка зараженных коронавирусом нового типа ежедневно.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: в штат Виктория в Австралии направят военных