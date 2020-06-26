Абакан, , 07:45 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — возобновляется работа плавательных бассейнов, приостановленная в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщили ИА REGNUM 26 июня в мэрии города, с 25 июня возобновилась работа плавательного бассейна в физкультурно-оздоровительном комплексе «Тепсей».

При этом работа учреждений физической культуры и спорта разрешается при условии загрузки объекта не более 25% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения. Поэтому желающие посетить плавательный бассейн должны предварительно записаться.

Плавательный бассейн в СК «Абакан» планируют открыть 5 июля. Сейчас берутся пробы воды, ведутся профилактические работы по обследованию дна бассейна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области с 24 июня открываются фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита.

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