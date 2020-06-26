Амстердам, , 07:43 — REGNUM 25 июня министр здравоохранения Уго де Йонге объявил о выплате медицинским работникам премии размером в 1.000 евро. Премия является знаком признательности по отношению к медицинским работникам за их усилия во время коронакризиса.

Ещё в начале кризиса парламент единогласно попросил правительство о вознаграждении медицинских работников. Премия предназначена для младшего и среднего медицинского персонала, а также для вспомогательных работников, например уборщиков.

Премии будут выплачены осенью. Медицинские учреждения сами должны обратиться в Министерство здравоохранения с заявками на выплату премий. Предполагается, что премии обойдутся казне в 800 миллионов евро.

Ранее фракции партий, входящих в правящую коалицию, три раза отклоняли предложение парламентской оппозиции о повышении зарплаты медицинским работникам.